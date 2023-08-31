強詞有理：脫鈎談何易

在美方不斷製造人為障礙之下，中美貿易額逐漸縮減，今年上半年美國從中國進口商品同比減少25%，中國由美國最大貿易夥伴降至第四位。美媒大肆炒作脫鈎斷鏈初見成效，「中國崩潰論」也沉渣泛起。事實果真如此嗎？兩位美國經濟學者日前在一份報告中明確指出：中國仍然嵌入美國供應鏈中。

表面上美國確實減少從中國直接進口，轉而增加從越南和墨西哥等新興市場進口，但實際上，越南和墨西哥許多商品都與中國有關，不是原材料或半製成品來自中國，就是由中資企業投資生產。中國商品出口美國無疑減少了，而出口越南和墨西哥等國則增加了，其中相當一部分商品最終轉往美國，可見所謂的脫鈎斷鏈純屬欺人之談。正如美國學者指出，中國仍然是美供應鏈中重要一環，在某些方面間接聯繫甚至在加強，試圖「遠離中國商品」的做法大部分是以犧牲美國利益為代價。

道理很簡單，中國是全球產業鏈和供應鏈最完備的國家，也是全球最大市場，任何與中國脫鈎斷鏈的企圖都不可能成功，即使改以「去風險化」包裝，也注定是一廂情願。就以最近華府推出的對華高科技投資限制令來說，其實並沒有多大意義，最多只有政治意涵，因為中國在這些領域早已不再依賴美國，根本不必擔心沒有人投資，美國的打壓反而促使中國加快自主研發。更大的問題是，限制令勢必妨礙美國科技企業的發展，從而失去中國市場。誰得誰失，華府究竟有沒有認真考慮過？或者他們已被政治狂熱迷失了心智，完全不考慮後果？

事實上，老美也知道中美經濟不可能脫鈎，所以一方面不擇手段打壓，一方面不斷尋求溝通對話。美國商務部長雷蒙多就是為此而來，在訪華期間，中美兩國商務部宣布成立一個工作組，成為雙方之間新的溝通渠道，可見兩國都想穩定貿易關係。當然，中方是否相信美方的誠意則是另一回事，畢竟老美向來說一套做一套，毫無誠信可言。

美國的如意算盤是，中國最好一直停留在中低端產業鏈，不能發展高科技產業，這樣就不會威脅美國所謂國家安全。但中國並非日本，不是由美國說了算，如何發展全由自己決定。美國動不動就拿國家安全來說事，難道中國不需要維護國家安全？難道中國沒有權利發展壯大？