龍吟虎嘯：德國自述反華十原因

美國打壓中國以及俄烏之戰爆發後，一向很不錯的中德關係愈來愈糟糕；這期間，有些反覆，一時好，一時又壞。最近這兩個月，也即7月份德國外長貝爾伯克發表了《中國戰略》文件，就把中德關係定格在很難回到中德戰略友好合作的過去了。

在這份《中國戰略》文件裏，德國系統地闡述了它對中國不滿的「深層原因」。一是文件認為，中國的體制和德國的體制格格不入，中國在南海、台海、新疆、西藏和香港地區追求的核心利益與德國的價值觀格格不入，中國要建立的世界秩序與德國的「以規則為基礎的世界秩序」格格不入。二是文件認為，今後德國對中國打交道的重點是「去風險」，減少對中國經濟和供應鏈的依賴。三是文件認為，中國政府推行的「軍民融合政策」對德國安全造成威脅，德國將阻止敏感技術外流，強化對中國投資審核。

四是文件認為，德國政府要求科研機構對中國保持高度警惕，「人權狀況」和對德國構成的「安全威脅」將成為選擇標準。五是文件認為，中國網絡行為通過間諜活動獲取德國的商業和研究機密，文件「明確拒絕承認中國自己的網絡產品安全認證書」。六是文件認為，中國正在更多地利用其經濟手段達到政治目的……通過給予或取消好處，使他國就範和順從。

七是文件認為，中國的「雙循環」戰略一方面力圖減少自己對外部世界的依賴，另方面試圖加強其他國家對中國的依賴。對此，德國要把對中國市場的依賴性壓下去，要把中國對德國產品的依賴性搞上去。八是文件攻訐中國的「一帶一路」，妄稱「一帶一路」違反社會與生態標準和帶來（他國對中國的）依賴，明確德政府不參加這一倡議。九是文件攻訐中國在聯合國的所作為，多是將自己利益凌駕於多邊原則上。

十是文件認為，中國與美國的敵對關係，不符合德國的利益。哈哈，這才是德國反華的最重要原因！