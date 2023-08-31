坦言集：拉攏歐日

中美矛盾是不可能解決的，主因是美國要做霸主，不容中國對之挑戰。美國對付英國、日本、蘇聯和今天的歐盟，都是同樣，只是手法不同。中國要復興，憑中國的競爭力，必對美國挑戰。而在中美零和競爭之外，中國與其他國家沒有不可解的矛盾，反而因與美抗衡，中國需爭取其他國家支持，一是不讓美國拉它們來對付中國，另一是中國拉攏它們合力抗美。中國的外交政策不可能再是簡單不結盟，而是遠交近親。近年提出人類命運共同體後，中國是在國家小康之後，推行世界大同。

因此，中國與各個國家的交往，都應以合作為目的。現時在美國煽動下，不少國家隨其針對中國，其中最大的是歐盟與日本。印度雖與中國有邊界問題，但沒有加入美國圍堵中國的陣營，還可在上海合作組織、金磚國家組織裏有合作的機會。毛澤東時代三分天下，歐洲與日本屬第二世界，當時是中國要爭取它們以抗衡美蘇。同樣策略放諸今天，中國亦需拉歐日以抗美。相對於當年，中國與美國的力量是此長彼消，中國更有條件拉攏歐日，利用美國對歐日不合理的待遇而分化它們。

即使中國並不真心願意與歐日合作，從現實外交策略而言，也要千方百計地盡力與歐日合作，為的是對付美國，減低美國對中國的壓力。

歐盟在烏克蘭戰爭中內部分歧擴大，對美國態度有變。中國與之保持關係，以貿促政，分而治之，大有機會趁勢挑起歐美的矛盾。特別是歐盟在制裁俄羅斯底下正蒙受巨大的經濟困難。今冬若凍，能源危機會加劇歐盟內部和歐美的矛盾。中國可以爭取歐盟恢復與華的正常經貿，拋棄美國強迫的對華制裁。這可是中國外交在近期的重點。

日本遠比歐盟複雜，主因是自民黨一黨專政。與中國的競爭激烈，日本不甘心國力下降，也應付不了社會老化和人口減少帶來的經濟社會危機。雖然外匯儲備豐厚，但內債嚴重，金融並不穩妥，而且經濟復振沒有機會。日本的選擇是與美國或中國合作。親美不可能解決現時的結構困難，反而與華為敵，會加重危機的惡化。美國金融危險風險也自身難保。受制於美國，日本會錯失新興大國崛起帶來的機遇。若中國願意在新興大國陣中引入日本，或許日本便可轉靠非西方集團，與歐盟一起捨棄美國。