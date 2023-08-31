政情：李浩然憂輻射風險 倡日漁農產加標籤

李浩然

日本福島核污水已開始排放，港府亦隨之禁止福島、東京同千葉等10個都、縣嘅水產入口。議員李浩然呼籲市民小心食魚，事關排放長達30年嘅核污水係會四處漂流，佢建議港府喺日本漁農產品包裝上加添來源地同輻射風險警示嘅標籤，畢竟受輻射污染嘅食物較容易誘發癌症。

質疑核污水排海必要性 雖然核污水未闖入港境，但市民都好憂慮，李浩然就喺社交平台貼文同製圖講解情況。就日方聲稱，排出大海嘅核污水經「多核種除去設備（ALPS）」淨化處埋，繼而再以海水稀釋100倍以上，使到放射性元素「氚」嘅濃度合乎國際放射防護委員會嘅管制標準。李浩然引述綠色和平曾質疑ALPS嘅成效，擔心「氚」喺環境中嘅積累與潛在毒性被刻意低估，可能透過食物鏈傳遞畀人類，危害健康。佢相信排放嘅核污水必然有一啲安全隱患或不確性，否則日方只須將核污水引入自國嘅地下水系統即可，況且福島核電站周圍仍有空地，可建造新儲存槽，何必排出大海引起鄰國不安？

李浩然又話清華大學曾模擬日本核污水排海，結果表明核污水排放後240天就會到達中國沿岸海域，1,200天後將到達北美沿岸，並幾乎覆蓋整個北太平洋。儘管港府已禁止日本10個都、縣嘅水產入口，漁護署亦加強監測本地漁產品嘅輻射水平，然而今次傾倒核污水事件非常特殊，而長期食用受輻射污染嘅食物較容易誘發癌症，孕婦同小童應減吃高風險海產。佢建議港府喺日本漁農產品包裝上加添標籤，內容包括來源地及輻射風險警示，可協助本地漁農業發展及助業界尋找同類型食材進口地。