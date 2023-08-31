政情：遊戲畫面誤當真 方國珊稱眼殘

電玩遊戲所營造嘅虛擬世界幾可亂真。西貢區議員方國珊（哪吒）喺社交專頁轉載一則，附有民航客機緊急降落畫面嘅貼文，並留言話「這部印度民航客機，真係經歷生死關頭，相信機內乘客應該全部驚魂未定，嚇到花容失色，真係險過剃頭。」驟眼睇，客機嘅飛行姿勢好牙煙，但睇真啲，出文者講到明「曾在直播」，玩緊「GTA」遊戲喎。

刪貼太慢 畀網民截圖笑 哪吒轉載貼文嘅舉動，旋即成為網民嘅取笑對象。有人話「方女士係咪搞笑，阿姐今日係盂蘭節唔係愚人節」，跟住就幫佢諗定辯解嘅理由「可能佢個帳號畀黑客入侵」；亦有人揶揄佢「未打過機咁」、「如果真片、一早爆咗」，亦有人質疑佢嘅工程師專業資格「Engineer喎……」。哪吒好快就發現自己搞錯咗，急急刪除轉發嘅貼文，可惜為時已晚，有網民話「佢del（刪除）咗，好彩Cap（擷取）得切」。

眼見「蝦碌」已覆水難收，哪吒惟有認衰，貼文話「農曆七月眼殘睇錯嘢，各位ching（師兄）唔好意思。」又hashtag「對唔住天真咗」。有網民好應景咁話「女神昨晚係7月14日所以小心撞到另類朋友」。後來佢向傳媒解釋，話早前帶街坊去咗潮汕3日，好攰未回氣之下見到有關貼文並轉發至社交專頁，後來望清楚先至發覺畫面並非真實景象。雖然被取笑，但佢都好多謝網民嘅指正。

方國珊