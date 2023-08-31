政情：陸頌雄：內地院舍配套掂 環境好過住酒店

委會番禺考察 促港鬆綁政策 香港人口嚴重老化，安老院宿位短缺，居家安老服務唔到位，於是近年出現鼓勵長者北上嘅主張。但講乜都假，最緊要係配套。立法會福利事務委員會尋日考察內地嘅安老設施，香港當然被比下去，有議員要求政策拆牆鬆綁，亦有議員反映當地港人長者要求擴大醫療券使用範圍，同埋獲發院舍券。

與居當地退休港人會面 考察團由委員會主席鄧家彪做團長，尋日朝早去到廣州番禺祈福新邨，同住喺當地嘅退休港人會面，了解佢哋喺內地安老嘅體會同面對嘅問題，跟住又參觀祈福護老中心同祈福醫院，深入了解當地嘅安老及康復服務。

議員陳沛良話配備3,000張病床嘅祈福醫院，屬大型綜合性三甲中西醫結合醫院，係「港澳藥械通」指定醫療機構，可以用香港註冊嘅藥物同醫療儀器，而護老中心位於祈福醫院內，集醫療、養老、康復同護理於一體，適合重病、唔能夠自理同康復嘅長者入住。

關注港人北上養老嘅陳沛良又話，曾向政府提出參考CCRC（持續照料養老社區）嘅建議，以促進香港養老安老服務模式轉型，希望通過呢次北上考察同交流，了解內地喺養老社區方面嘅營運同建設，希望有關經驗可以應用到香港。

前日先喺新加坡返港、尋日就跟團北上考察嘅議員陸頌雄，形容護老院環境比酒店更好，能夠為本港長者提供多一個選擇嘅話，政府應拆牆鬆綁。

喺祈福護老中心同內地港人長者交流期間，郭玲麗巧遇黨友陳克勤議員辧事處一位前義工，對方同佢講述早前義工經歷，形容係樂在其中，同埋又分享多張擔任義務工作嘅相片。

冀擴大醫療券使用範圍 唔少議員都向政府爭取擴大醫療券嘅範圍。社福界議員狄志遠（Tik）話對於好多港人長者而言，大灣區係唔錯嘅退休選擇，而今次同啲港人長者傾偈，欣聞佢哋北上安老生活愉快，仲已經有超過10萬香港居民喺度居住。佢哋向阿Tik反映，冀港府可以提供多啲支援，尤其係醫療券，事關依家嘅醫療券使用範圍太窄。

阿Tik話香港長者要求有更多內地醫院可以用到醫療券，甚至可以用嚟購買醫療保險，例如居民醫保，以及大灣區嘅港人可以有院舍券，買合適嘅院舍或社區服務等等。