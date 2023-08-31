逼14歲智障男手淫口交 男子認7罪候懲

【本報訊】一名男子強迫14歲邊緣智商男童為他手淫和口交，男童親人發現男童經常夜歸，揭發事件。涉案男子被捕後，又威脅男童撤案，揚言不依從會安排人打他。被告其後缺席法庭聆訊，直到去年才再被捕。他昨在區院承認以威嚇手段促使非法性行為及妨礙司法公正等共7罪，法庭押後至9月28日判刑，期間為他索取心理報告，及為事主索取創傷報告，被告續還押。

以暴力手段威脅撤案 32歲被告楊懷恩昨承認7罪，包括製作兒童色情物品、普通襲擊、妨礙司法公正、不依期歸押及3項以威嚇手段促使非法性行為。案情指男童X案發時14歲，患專注力失調。2020年4月1日，被告在華明邨信明樓某單位，隔衣用陽具摩擦X骨盆位置約兩分鐘，又強迫X為他手淫，被告威嚇X如果不照辦便打他。

案情續稱，2020年4月14日及20日，被告再在大埔大窩村公廁，強迫X為他口交和手淫約5分鐘，其中一次被告在X口中射精。被告同月被捕，X在認人手續中認出被告。至6月21日，被告威脅X如果不撤銷案件，便會安排其他人打他。案件帶上法庭後，被告缺席聆訊，沒到警署報到。被告在2022年6月再次被捕。案件編號：DCCC 942/2022