槍殺姨舅囚終身 女保鏢申終審上訴駁回

詹心桀

【本報訊】女保鏢詹心桀疑因不滿外祖母遺產的分配問題，以及埋怨親戚沒照顧好其母親而生嫌隙下，於2018年於港島鰂魚涌公園掏出手槍連開4槍，擊斃其中兩名親戚，另有兩名親戚亦遭槍傷。詹早前經審訊後被裁定兩項謀殺及兩項蓄意射擊罪成，判囚終身。她不服定罪提出上訴，上訴庭於今年5月駁回其上訴維持原判。詹早前向上訴庭申請往終院上訴的許可證明書，上訴庭昨判決時指，不認同案件涉及重大及廣泛的法律爭議，否決其終審上訴許可的申請。

官不認同涉重大法律爭議 49歲女上訴人詹心桀（原名魏朝霞），被控於2018年6月26日至27日，在鰂魚涌公園內謀殺其二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），及意圖使二舅父詹前駒（72歲）及三姨詹小慧（60歲）身體受嚴重傷害而向兩人射擊。

上訴一方早前陳詞指，根據《殺人罪行條例》，上訴人因精神失常下殺人而要獲減責，舉證責任在於辯方，認為有違《基本法》及《香港人權法》有關無罪假定的條文。上訴方又指當控方指上訴人向精神科專家說謊時，法官是否需要給予陪審團相關指引。

上訴庭昨判決指出，不認同破壞無罪假定的說法，因為控方仍要證明上訴人的犯罪行為及犯罪意念。上訴人只是要證明當時思緒異常而殺人，從而獲得減責。法官是否需要就控方指上訴人說謊作指引一事，上訴庭指過往已經有案例處理此問題，原審法官亦有作出妥當指引，因此拒絕批出上訴許可的申請。案件編號：CACC 153/2021