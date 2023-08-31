大坑西邨商戶哀求 獲延至明年2‧29遷走

大坑西新邨重建在即，本報連番報道居民和商戶苦況，香港平民屋宇有限公司終於回應商戶訴求，把他們最後遷出限期由原定年底，延至明年2月底，並豁免租金。商戶表示歡迎之餘，但仍希望爭取到搬遷津貼。

平民屋宇指，因應大坑西新邨商舖租戶早前提出的訴求，在不影響重建進度和資源許可的情況下，決定酌情把商舖租戶最後遷出限期由原定2023年12月31日，延後至2024年2月29日。此外，由2023年9月1日起至遷出日，豁免商舖租戶繳交租金。

豁免租金 冀津貼搬遷 平民屋宇解釋，有別於大坑西新邨的住宅單位是以低廉租金予有需要基層家庭租住，商業單位則以市場方式讓商舖租戶按一般商業運作模式租用營商。大坑西新邨重建計劃過去數年規劃中，平民屋宇與商舖租戶簽署現有租約時已加入條款，闡明若於租約期內因屋邨拆卸重建而需收回商業單位，平民屋宇將有3至6個月提前通知，以便商舖租戶部署。然而，平民屋宇於收到租戶意見後，按「以人為本」精神，提出上述便利租戶新安排。

開業43載的大昌眼鏡中心老闆李先生接受本報查詢時稱：「好開心，平民屋宇回應了商戶訴求，我們希望更進一步，爭取到搬遷津貼。」他又說，對方口頭承諾退回當年的18萬元中標費用，希望會有張有白紙黑字證明。

而鄰里琴行的林小姐則稱，平民屋宇經理昨早親自出現，告知好消息，她感恩對方將件事放在心裏，回應商戶訴求，她亦希望有搬遷津貼，「市建局有份參與重建，既然觀塘裕民坊商戶都有搬遷津貼，希望大坑西都一視同仁。」房屋組