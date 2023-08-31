搗住宅毒倉檢44萬元貨 拆家落網

【本報訊】為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」及「捍衞者行動」，以打擊有組織犯罪活動、販毒活動、黑社會及其收入來源，執法人員於本周二在多區展開打擊毒品行動，期間根據線報及經調查後，在香港仔漁光街截查一名目標男子，懷疑他利用附近一單位作毒品儲存倉及包裝中心，並把毒品交予其他拆家。

人員在該名男子身上搜出門卡及門匙，隨即持搜查令進入上址一個住宅單位調查，並在單位內檢獲約700克懷疑氯胺酮、約70克懷疑霹靂可卡因及一批包裝工具，毒品總值約44萬元。人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」拘捕該名姓麥（30歲）本地男子，他已被扣留調查。

街頭截查 男女涉毒就擒 此外，人員於將軍澳翠林邨一帶巡邏，期間在雅林樓對開發現一名形迹可疑男子，於是上前截查，並在該名男子攜帶的袋內，搜出約61克懷疑大麻，市值約11,000元。該名姓曾（35歲）男子涉嫌「藏有危險藥物」被捕，他已被扣留調查。

另外，昨日早上約8時，人員於黃大仙下邨附近截查一名形迹可疑女子，並於其身上檢獲重約5克、約值5,000元的懷疑海洛英。該名56歲本地女子涉嫌「販運危險藥物」被捕，已被帶走扣查。執法部門正追查各宗案件的毒品來源及流向，不排除有更多人被捕。