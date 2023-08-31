黑衣賊買桃膠 聲東擊西偷燕窩

【本報訊】長沙灣出現燕窩賊！社交媒體早前流傳一段長約2分21秒的「天眼」影片，顯示一名戴口罩、蓄短髮、身穿黑色長袖上衣、黑色緊身長褲、外搭灰色短波褲、以及腳穿黑色白底運動鞋的男子，於本周一進入長沙灣保安道街市一間海味雜貨店，向店員訛稱選購燕窩。店員遂把6盞共重約3両、約值2,030元的燕窩放上電子磅，黑衣男則假裝思考，並向店員議價分散其注意力。期間，男子以身體遮擋店員視線，伸手把櫃台上的3盞燕窩塞入褲袋。

心虛手震跌爛手機 此時，一名疑是店東的男子進入店內，黑衣男隨即若無其事佯作挑選燕窩，其後在櫃台上取起一包桃膠，並以現金付款結帳。其後，男子取出手機擬拍攝燕窩時，疑因作賊心虛手震，不慎把手機跌落地上，他俯身拾起手機後，驚呼「哎呀，爛咗喇！」店員見狀遂把燕窩放在男子面前供其拍照。最後，男子步出店舖離開，但沒有購買燕窩，片段至此完結。

遇竊海味雜貨店事後在社交媒體發文，指事發於當日下午5時09分，並稱已就事件報案處理，同時呼籲街坊如發現該名賊人行蹤，可立即通知店舖負責人。據了解，桃膠被譽為「平民燕窩」，具豐富植物性蛋白質，高纖有助排便，配合杞子更有排毒美顏作用。脾胃虛弱者、孕婦、女士月經期間，不建議食用。