撐傘掩護扒竊 兩內地漢判監8個月

【本報訊】3名男子日前在荃灣沙咀道街頭，光天化日下企圖扒竊，其中一人伸手入女途人的背囊企圖扒竊財物，另外兩人則各持一把傘放在半身位置圖掩護同黨，幸女途人及時察覺才不致有損失，犯案過程更遭「天眼」攝下。其中兩名持雙程證來港的內地男子之後被捕，被控企圖盜竊罪，兩人昨於西九龍裁判法院認罪，均判監8個月。

稱來港買藥旅行 兩名被告依次是黎多貴（26歲）和蔡冠東（48歲），均報稱送貨員，持雙程證來港。他們被控在2023年8月21日，在荃灣沙咀道106號外企圖盜竊姓鄭女事主的財物。辯方求情指，首被告來港替兒子買藥，次被告則是來港旅行，希望法庭考慮事主沒有損失，而輕判眾被告。

案情指，事發日下午5時許，女事主在沙咀道街頭時，覺得有人碰其背囊，轉頭看到有男子把手放在其背囊，另有兩男在旁，3男見女事主察覺即轉身逃去。女事主隨即報案，執法人員調查，結果在落馬洲口岸拘捕本案兩名被告。翻查閉路電視片段顯示，黎企圖打開事主背囊，蔡及另一男子則打傘掩護。案件編號：WKCC 3679/2023