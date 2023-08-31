女鄰居反鎖廁格 79歲婦命喪亂刀

平日感情要好 昨陪覆診帶埋菜刀 觀塘發生謀殺案！與鄰里關係和睦的中年婦人，昨日下午陪同七旬女鄰居，抵達觀塘社區健康中心覆診，期間二人進入女廁，詎料半分鐘後廁格傳出猛烈撞擊聲，醫護人員乍聞異響，拍門查詢，惟有人拒絕開門，遂慌忙報案求助。消防趕至破門，赫見女鄰居昏迷，頭頸有多處刀傷且後腦骨裂，送院後證實死亡。中年婦人手部受傷，送院治理後轉送青山醫院。事發廁格留下大攤血漬，執法人員檢獲一把染血菜刀及磨刀石，初步不排除案件有預謀，遂以涉嫌謀殺拘捕該中年婦。

助抹衣物突傳撞擊聲 命喪刀下的老婦姓翁（79歲），被捕女子姓柯（51歲），二人互相認識，為鄰居關係，彼此感情要好，俱居於觀塘雲漢街雲漢大樓。昨日下午2時15分，柯女陪同翁婦前往協和街60號觀塘社區健康中心地下高座覆診。等候期間，二人一起進入女廁，柯女協助翁婦抹乾被水沾濕的衣物。不過約半分鐘後，其中一個廁格傳出猛烈撞擊聲，但翁婦沒有作出任何求救或呼叫，中心員工聞訊要求開門無果，隨即通知中心的醫護人員。

醫護人員進入廁所後，發現翁、柯二人仍在廁格，惟柯婦拒絕開門及作出任何回應，遂慌忙致電報案求助。救援人員趕至爆開廁格門鎖，即時把柯婦移離，卻發現翁婦昏迷倒地，現場有一攤血漬，救護員把翁婦急送聯合醫院搶救，惜她傷重不治。李女左手受輕傷，同需送院治理。人員發現翁婦頭部及頸部有多處嚴重刀傷，後腦有嚴重骨裂，同時在廁格地上檢獲一把約10厘米長的染血菜刀及一塊磨刀石，初步不排除案件有預謀，遂以涉嫌謀殺拘捕柯婦。

涉謀殺被捕轉送青山 經初步調查後，案中找到的兇器，相信由柯婦帶到現場，二人過往未見發生糾紛，執法人員將循疑犯背景及與死者過往交往情況作深入調查，以便找出犯案動機。另外，目前未有資料顯示柯婦有情緒病紀錄，但醫生根據其現時的精神狀態，在昨晚8時許把她轉送青山醫院接受檢查。