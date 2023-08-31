箍殺的哥案 男警擬交醫生證人報告

【本報訊】的士司機陳輝旺2012年11月與乘客爭執，之後被到場警員拘捕，過程中疑遭一名男警箍頸凌空拉上警車，導致頸椎移位，留院一個月後去世。死因庭在2018年就事件展開研訊，裁定陳死於非法殺害。涉事男警林偉榮早前就裁決提出司法覆核，高院原訟庭法官黃崇厚去年裁定男警勝訴，下令撤銷裁決，案件發還死因庭重審。死因庭昨進行非公開研訊前檢討。據了解，男警一方擬提交醫生證人報告，死因庭將案押後處理，暫未定審期，亦未知會否設陪審團。

本案在2018年審結，當時死因庭4男1女的陪審團，以3比2裁定男死者陳輝旺（終年65歲）因遭人箍頸提起受傷促致死亡，故裁定陳是「不合法被殺」。陪審團並向警方提出4項建議，包括在警車內安裝具錄音功能的閉路電視系統、培訓警員搬抬被捕人士之技巧、除非被捕人拒絕，否則警方應盡快通知其家人、以及若警員意識到可能傷及被捕人，應盡快通知醫護人員及詳述有可能受傷之部位。

發還死因庭重審 至2019年，涉事男警林偉榮入稟高院申請司法覆核，要求推翻裁決。去年12月，高院法官頒下判詞，認為警員箍頸的行為是否危險及非法，須交由陪審團去考慮，並非不受爭議，原審的死因裁判官作出的引導僭越了陪審團職能。法官指陪審團裁決的比數差距小，如獲得恰當引導，裁決或會有不同。法官最終認為陪審團的裁決不穩妥，個案須發還死因庭重審。案件編號：CCDI 477/2013