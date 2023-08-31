倒瀉點心 職員拎走 惹重用疑雲

【本報訊】有網民近日在社交平台反映，指粉嶺區某知名連鎖點心店在運貨途中疑不慎「倒瀉」點心，大堆待烹煮食材攤放在地面，惟涉事職員收拾地面食材後，沒有即時處理，卻將之拿入廚房，惹起「重用」疑雲，網民目擊後呼籲街坊購買點心時要留意。

睹網民拍照 員工粗口指罵 涉事網民日前（28日）在Facebook群組發文，至昨日仍有其他網友轉發反映事件。事發於28日早上11時許，地點位於粉嶺名都商場某點心店。

從現場相片可見，送遞員「倒瀉」食材後蹲在地上「執手尾」，受影響食品包括牛肚、鮮竹卷、雞紮等。網民在貼文指，「倒瀉曬所有點心，執返起身，照舊拎入廚房」。同場的另一名送遞員則站在旁邊玩手機，無意上前幫忙，見到有人拿出手機拍照時，則大聲指罵：「影乜×嘢相呀！」網民呼籲該處街坊「暫時唔好食點心」。

事件引起網友關注，有人得知上述情況後，表明一段時間內不會光顧，又指「如果佢哋賣番（就）太惡心」；另有網友就員工的處理手法熱議，雖然未知跌地食材的最終去向，又指事件可能只是冰山一角，「估都估到唔會掉啦」、「工場都跌過冇人知啫」，更有網友爆料指「當你返過一日酒樓之後，包你話佢咁樣已經好乾淨」。