岑智明：今年最有威脅的超強颱風

岑智明

【本報訊】超強颱風蘇拉來勢洶洶，兩名前天文台台長昨在Facebook呼籲市民緊密留意天文台的最新預測及預警，盡早做好防風措施。其中，破例對颱風動向發表個人看法的前台長岑智明，更形容蘇拉肯定是「今年對華南沿岸最有威脅的超強颱風」。

稱對華南沿岸影響大 岑智明指出，各大電腦預報仍存在頗大分歧，部分預測蘇拉將於汕頭登陸，另有預測指是雷州半島，但蘇拉肯定是今年對華南沿岸最有威脅的超強颱風。電腦預報路徑持續西調，蘇拉昨早移動亦較為偏西，影響香港的機會上升。

岑智明解釋，今次破例發表個人看法，原因是有網友覺得，他日前「狼來了」、「跟車太貼」的評論是看淡蘇拉對香港的影響。他說，颱風訊息發放必須具公信力和可靠性，在高度不確定情況下，過早發放模棱兩可或誇大的訊息，可能會弄巧反拙。

另一名前台長林超英亦稱，蘇拉最新預測路線與早前預測相差不超過100公里。颱風位置的3天預測隨時有200公里誤差，他不認同有傳媒較早前指天文台「大幅修訂強颱風蘇拉路徑預測」一說。天氣形勢輕微變化，都會對蘇拉移動路徑造成頗大影響，若預期在華中出現的反氣旋較弱，蘇拉仍可能會按照原先預測，在汕頭登陸後才拐彎，對香港的影響迥然不同。