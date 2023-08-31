天色今起轉差 開學日風雨交加

蘇拉逼近 將掛3號波 超強颱風蘇拉逐步逼近，天文台昨日下午5時40分發出一號戒備信號，預計今日稍後會改發3號強風信號。據最新路徑預測，蘇拉可能於9月1日開學日及翌日頗為接近珠江口一帶，預料本港屆時風勢頗大及有狂風驟雨，惟其強度及路徑仍存變數，甚至可能在廣東一帶登陸。

路徑存變數 或廣東登陸 截至昨晚7時，超強颱風蘇拉在香港之東南偏東約610公里集結，其中心附近最高持續風速達每小時230公里。天文台預測，蘇拉以時速約12公里向西北偏西移動，料今明兩日移向廣東東部沿岸，逐漸靠近珠江口一帶。不過，實際情況仍可能受一股東北季候風及熱帶氣旋海葵影響，蘇拉仍有可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動。至於海葵則集結在沖繩島之東南約980公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向琉球群島一帶。

受蘇拉影響，天文台預測，本港今起一連9日天色轉差，料今日氣溫介乎攝氏27至32度，吹和緩至清勁偏北風，風勢稍後逐漸增強，海有湧浪。展望隨後一兩日風勢頗大，間中有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪，下周初仍有驟雨。

天文台署理高級科學主任江如秋稱，根據最新評估，海葵與蘇拉之間相距約1,300公里，加上現時海葵強度較預期弱，相信兩者的相互作用影響較小。若兩個或以上熱帶氣旋的距離較近，例如少於1,200公里，且強度相若等，可能兩者會互相牽引，令移動路徑更飄忽。至於另一熱帶氣旋達維與蘇拉相距更遠，基本上亦無影響。

江如秋指出，若蘇拉最終在廣東登陸，受地形屏蔽影響，加上吹偏北風為主，風力未必很強。反之，若蘇拉沿岸以偏西方向移動，就要視乎當時在本港東面抑或北面掠過，若於南面掠過，屆時風力會較大，天氣較差。

周末天文大潮 海有湧浪 另外，本港周末將出現「天文大潮」，江如秋說，當颱風集結在呂宋海域附近，即使天氣不錯，沿岸亦有機會可翻起湧浪。

學生開課日遇上考驗。 超強颱風蘇拉路徑圖