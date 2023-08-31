網上貼文煽惑隨機傷人 34歲無業漢判醫院令

【本報訊】一名男子涉嫌在社交平台發布貼文，鼓吹無差別襲擊，說需要戰爭與殺戮，更讚揚鑽石山荷里活廣場命案疑兇，揚言希望有更多類似疑兇出現。他早前承認煽惑他人傷人罪，案件昨在西九龍裁判法院判刑。裁判官指，本案控罪嚴重，涉案貼文數量不少，但考慮到被告有精神病病歷，判被告接受為期兩個月的醫院令。

34歲被告李志偉，報稱無業。同意案情指，被告曾在今年5月30日開始，先後在Facebook帳戶發貼文，鼓吹無差別襲擊，其中一則貼文包含台灣殺人案犯人鄭捷的相片，另一則貼文則談及鑽石山荷里活廣場命案疑犯，揚言多謝疑犯，希望社會上有更多類似疑兇出現，貼文俱開放予公眾閱覽，無人讚好。

除此之外，被告亦曾在Telegram發貼文，說暴力是解決問題唯一方法，「所以需要戰爭與殺戮」。他又在Twitter發文道，從小到大的夢想，就是運用隨機血腥暴力向社會施壓，謂「這是我們的革命！」被告在6月5日被捕，警誡下稱因情緒「唔好」，「覺得有人害我」，因此才犯案。案件編號：WKCC 2453/2023