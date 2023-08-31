IAEA：日核污水排海氚濃度低於預期

【本報訊】國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周二（29日）重申，日本上周四（24日）啟動福島核污水排海後，排放入海的核污水放射性物質氚，濃度低於預期，對人類不構成風險。格羅西指出，截至目前，IAEA確認首批排放的核污水沒有包含任何有害水平的放射性核素，排放初期情況合乎預期，IAEA會監察直至最後一滴核污水排海。

內地飛日本退票潮持續 排核污水則令內地爆發赴日本旅遊的退團潮，不少內地民眾作出抵制。有旅遊預訂平台數據顯示，上周四後內地往東京和大阪的機票搜索量，斷崖式下降，少了近五成。有航空公司表示，本周赴日機票預訂量較上周減少三分之一，退票量也持續增加，目前赴日機票預訂情況變化尚未明確，原計劃增加赴日航班，現在需要觀望。

內地「仇日情緒」亦引發日本民眾反彈，前大阪府知事橋下徹周日（27日）在節目談論，如何應對中方禁令時，提出要中國遊客入境日本前，必須先吃下10個福島扇貝及到福島觀光，甚至有人提出讓他們在福島游泳。