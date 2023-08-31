翹英教育遭追討224萬特許授權費

【本報訊】全港有5間補習中心的翹英教育於上月底突然宣布全線結業，與翹英曾有合作的連鎖教育中心Eye Level在香港的公司前日入稟區院，向翹英追討約224萬元的特許授權費。據入稟狀指雙方早前簽訂授權協議，以原告的特許授權在不同教育中心教授相關課程，惟翹英未有支付有關費用，故入稟法院追討。

連鎖教育中心入稟 原告大教香港有限公司，是Eye Level在香港的分公司；被告依次是翹英教育發展有限公司、翹英教育（香港）有限公司以及翹英教育校長彭芷彤。入稟狀指，雙方早前簽訂多份授權合約，翹英以原告的特許授權在不同教育中心教授相關補習課程，翹英須支付有關的特許授權費卻未有支付。

雙方自2017年4月至2021年3月分別簽訂還款協議及4份補充協議。惟經原告追討下，翹英最終沒有依約還款，至今年7月31日累計欠款達224萬元。原告遂入稟法院要求翹英還款及支付利息。案件編號：DCCJ 3723/2023