洗熨髮型業新血難吸 撐輸外勞解燃眉急

疫後服務需求恢復 基層人手仍陷困局 勞工處將於下周一（9月4日）推行「補充勞工優化計劃」，並於同日開始接受相關業界申請外勞。有關勞工包括髮型師、美容師、洗熨員工、售貨員、侍應、接待員、收銀員、文員、電話接線生、駕駛員、送貨員、石工及初級廚師等26個前線基層工種。其中洗熨業及髮型業在疫後的人力短缺情況緊張，並面對新人不願入行的困局，雖然申請外勞或令成本上升，但業界均指計劃有助紓緩人手壓力及行業的發展。

長期加薪招聘 削競爭力 香港美髮美容業商會理事長許迪生昨日在電台節目表示，全港現有逾3,000間髮型屋都面對人手短缺問題，當中以洗頭及染髮員工的需求最大。年輕新人不願意入行，加上疫情期間不少髮型師改以「自由工作者」形式工作，復常後要他們回復全職有困難。目前前線工作如洗頭及染髮工種都嚴重短缺，令不少老闆及髮型師都要「一腳踢」，甚或長期要加薪招聘，亦會減低髮型屋的競爭力，故業內普遍歡迎有關准許輸入外勞計劃。惟輸入外勞要計算其住宿等成本，可能最終會轉嫁至消費者身上。他認為外勞如果來自大灣區，能說廣東話會較有優勢。

變相加大成本 無可厚非 同場的香港洗衣商會主席周漢強則表示，現時洗衣業界約有近一萬人工作，由於之前疫情下食肆清洗枱布、酒店床單洗滌的訂單減少，令當時的洗衣行業出現萎縮；復常後，雖然目前回復疫情前八成生意，但受制於人手普遍欠缺三成至四成，致約兩成洗熨機器在人手不足下無法運作；加上洗衣場工作環境酷熱辛苦、勞動力大，現有不少工人均已年紀大，業界同樣面對缺乏年輕人入行的困局。即使當酒店業請夠人恢復100%房間營運，洗衣場亦要有足夠人手才能應付訂單，目前業界最欠缺的是洗衣工人及整熨工人。

周指，高薪招聘才有望請到本地人，但會削弱競爭力。雖然輸入外勞僱主需負擔住宿開支，變相加大成本，但長遠發展需外勞協助，才能維持運作。