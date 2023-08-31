醫健：老有所醫：洞悉牙骹痛：從診斷到治療

牙骹痛（又稱顳頜關節病）是一種令人苦惱的痛症，從影響患者日常生活及飲食、睡眠到對說話的影響，牙骹痛對患者而言是一個不可忽視的問題。但有時，牙骹痛的症狀並不明顯，患者會被誤診成頭痛、頸痛或三叉神經痛。

牙骹位於耳前，是一個滑液關節，由軟骨、關節液及關節囊所構成。牙骹痛的原因可能多種多樣，包括異常咬合、磨牙、壓力、焦慮或關節盤異常。常見的症狀包括：牙骹位置疼痛、牙骹活動受限、頭痛、頸部肌肉僵硬或緊張、關節內發出咔聲，以及無法無痛地張口。

醫生會針對牙骹和咀嚼肌肉作出詳細的檢查，並透過電顯、超聲波來尋找可能的異常，或者需要時會利用X光、磁力共振、電腦斷層掃描等進行進一步的診斷。

牙骹痛的治療方法多元，包括一般藥物治療、針灸、物理治療和緊張情緒的對應方法等。醫生也可能會製作牙托以減輕磨牙問題，並教導病人關於牙骹的運動及護理，部分病人還需要多加看護焦慮或情緒問題。如果情況嚴重，醫生可能會安排介入治療，包括注射透明質酸或血小板、關節內脈衝射頻治療等。

牙骹痛是一個常見又會令人苦惱的問題，重要的是及早診斷並進行適當的治療，才能讓病情得到改善。疼痛醫學專科醫生李旭明

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