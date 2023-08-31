搶100海外醫生在望 料9月起分批到港

大部分來自英國 多屬有限度註冊 香港鬧醫護荒，公營醫療服務「爆煲」。醫院管理局總行政經理李立業昨日指局方積極向外地「搶人才」，有信心有100個海外醫生將會加入醫管局，解決人手的燃眉之急，當中有三分之二來自英國，其餘來自澳洲等地，形容反應較預期好，該等醫生可望在9月起分批來港。

李立業在議員梁熙舉辦的「為香港醫療尋出路」圓桌會議上表示，大部分答應到港服務的醫生均是透過「有限度註冊」，而不是來自「特別註冊」下獲承認的海外院校，相信是因為特別註冊制度下獲認可院校的醫科學生，肯定能夠回港執業，而處於觀望態度。

對於該等海外醫生大多透過「有限度註冊」，是否意味醫管局吸引力不足，難吸引「特別註冊」下獲承認的海外院校的醫護來港？李立業認為「特別註冊」有大學承認，畢業生或希望「遲啲先決定」，因為他們的選擇較多元化。他續稱，雖然該等海外醫生有其選擇，但認為香港有一定吸引力，特別是海外讀醫的港人子女，因素包括薪金吸引、子女教育和文化等。

曾分別在公營醫院和私營醫院工作的腸胃肝臟科專科醫生劉紹輝質疑，公營醫院醫生職責不清，行政工作佔診症時間三分之二，他直言聘請兩萬元的文職，好過請10幾萬元的醫生去做行政工作。

下季拓河套援港醫院服務 為紓緩公院壓力，李立業透露計劃在今年第4季進一步拓展河套區「中央援港應急醫院」的服務，包括處理照內窺鏡、篩檢抗藥性細菌及進行睡眠測試。被問到「中央援港應急醫院」會否全面使用內地醫護人手，醫管局對聘用內地醫護態度是否相對保守？他重申，期望在應急醫院內增加內地與香港醫護的交流，至於整間醫院均由內地醫護運作則要逐步來。

由於目前轉介診症輪候時間長，李立業期望未來可以公私營合作分流病人，其他專科如耳鼻喉科則由專業護士率先篩選病人，紓緩醫管局的壓力，又指疫情期間與內地醫護合作後，對內地醫護來港工作更有信心，並透露正協調在當地舉辦與內地醫護的交流活動。