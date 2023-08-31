調查：學童快樂指數微跌2.2%

【本報訊】嶺南大學公布「香港學童快樂指數調查」，指數由上年度的6.77稍跌至6.62（10分為滿分），跌幅為2.2%，研究團隊形容跌幅輕微。調查量度學童的「心理資本」，包括關愛、堅毅、智慧及行動等範疇，並發現當中的「智慧指數」下跌，是學童快樂指數下跌的要因。而生命教育跟學童快樂指數呈顯著正相關，建議加強生命教育指數回升，有利穩住學童快樂指數。

倡加強生命教育指數回升 嶺南大學今年3月起進行「香港學童快樂指數調查」，10所小學和10所中學參與，並獲得1,448名就讀小學的學童和1,795名中學生及146名老師回覆。香港學童的快樂指數由上年度的6.77稍跌至6.62，校內生命教育指數稍升，由上年的3.85升至今年的3.95，連續兩年上升，家庭生命教育指數亦有增長，由3.83升至3.92，學童的心理資本大抵平穩。惟「愛智毅行」中「智慧」指數告跌，是快樂指數下跌的要因。

調查亦有計算每所學校不同級別、不同生命教育指數，統計模型顯示生命教育跟學童的快樂指數呈顯著正相關，而學童面對的學業壓力指數會減低學校生命教育指數對快樂的正面作用。

調查亦發現「未受欺凌指數」由2022年2.840降至3.814，略跌約1%，高年級的「未受欺凌指數」較低年級高，如中二的「未受欺凌指數」就有5%的下降，男童的「不受欺凌指數」更顯著低於女童。調查亦指出，校園欺凌與學校生命教育及學業壓力呈現顯著的負相關，即學校生命教育及學業壓力可有效減少校園欺凌現象。