保良局巴籍童腿傷疑受虐 涉案導師未被停職

專收多重學習障礙及智障學童的保良局陳百強伉儷青衣學校，據悉一名8歲男童本月初被發現腿部出現大範圍的瘀傷，執法部門已將案件列作「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。保良局教育總主任劉志聰回應有關事件指，事件已交由執法部門調查，不便透露其他資料，又指保良局一向有清楚指引及機制，發現問題後會將相關學生送往醫院檢查。

劉志聰昨日出席一項活動後表示，保良局一向有清楚的政策制度，以至相關培訓給予教師，又稱與家長及教育局有良好溝通，現正配合警方調查，其他方面暫時不作回應。

男童疑遭拖行約兩米 據指，該8歲巴基斯坦籍男童是該校宿生，宿舍員工本月4日為他洗澡時發現，其腿部出現約10至12厘米的瘀傷，遂將他送往瑪嘉烈醫院。

院方檢查其傷勢後懷疑男童受虐，並於本月9日報案。該名男童已於本月21日出院。學校翻查閉路電視時發現，宿舍一名活動導師於8月3日（即事發前一日）曾捉住男童雙手，將他由廁所拖行約兩米至大廳。事件中暫未有人被捕，有關導師仍負責照顧宿生的工作。

保良局早前回應指，對於有一名嚴重智障學生的身體出現瘀傷表示關注，發現後已即時跟進，包括主動安排學生送院治療及與學生家長保持溝通，強調校方就宿生照顧上有明確指引及程序讓員工跟從。

社會福利署則指，在社署社工、醫生、校方及家長同意下，該男童會暫時返回宿舍接受照顧，校方期間會密切留意其狀況，以保障其安全和福祉。教育局早前亦表示會與學校保持聯絡，嚴肅跟進。