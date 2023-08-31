兩機構合推的士駕駛課程 免費報讀 提升道路安全

【本報訊】交通意外頻生，很多時候與司機的駕駛態度有關。有網約車平台宣布與駕駛學校合作，推出全新「的士司機安全駕駛培訓課程」，免費提供予全港的士司機報讀，加強他們的道路安全意識，培訓課程為4小時。

涵蓋真實案例討論 根據運輸署公布的數字，2022年香港約發生15,000宗交通意外，當中不少涉及的士。上述培訓課程由網約車平台Uber及李健駕駛學校舉辦，以面授方式進行，涵蓋駕駛技術、道路安全和客戶服務3個重要範疇。有別於一般駕駛課程，是次課程參考最近的道路安全事故，涵蓋真實案例以作分組討論，而非僅集中教授道路使用者守則，課程亦為司機夥伴提供與客戶服務相關的經驗分享，包括如何協助長者和殘障人士等。

駕駛學校行政經理黃曉萾表示，與其只講授恒常的道路安全守則，不如引用近期的道路安全事故作課堂研究案例。透過討論真實例子，讓司機更容易理解課程內容。她相信司機在接受合適的培訓後，將能掌握安全駕駛的知識和技巧，輕易應對現實生活中不同駕駛情況。