不論是否專用膠袋 亂丟垃圾罰款3000元

垃圾徵費 明年4‧1推行

謝展寰形容，垃圾徵費的準備工作相當複雜，物業管理界為政府推行垃圾徵費的重要夥伴，以改變市民習慣。當局正與物管界討論，或在私人屋苑或公共屋邨的管理處，販售指定垃圾袋，以便利居民使用。除了「綠在區區」網絡外，當局希望能夠於屋邨、屋苑之內設立回收點，令他們容易將廢物分類，相信之後減廢會變得容易。他強調，政府推行垃圾徵費並非因為「荷包」乾涸，而是全世界經驗看到，「一話收錢啲人就會斤斤計較」，從而節省垃圾收費的開支。