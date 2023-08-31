不論是否專用膠袋 亂丟垃圾罰款3000元
【本報訊】原定年底實施的垃圾徵費，一拖再拖，延至明年4月1日才推行。環境及生態局局長謝展寰表示，減少廢物至關重要，需要推動回收；垃圾徵費實施後將於超級市場、便利店等不同零售點，以至可能在私人屋苑及公屋管理處，讓居民購買指定垃圾袋。
垃圾徵費 明年4‧1推行
謝展寰形容，垃圾徵費的準備工作相當複雜，物業管理界為政府推行垃圾徵費的重要夥伴，以改變市民習慣。當局正與物管界討論，或在私人屋苑或公共屋邨的管理處，販售指定垃圾袋，以便利居民使用。除了「綠在區區」網絡外，當局希望能夠於屋邨、屋苑之內設立回收點，令他們容易將廢物分類，相信之後減廢會變得容易。他強調，政府推行垃圾徵費並非因為「荷包」乾涸，而是全世界經驗看到，「一話收錢啲人就會斤斤計較」，從而節省垃圾收費的開支。
而立法會通過了提高亂拋垃圾定額罰款至3,000元，有議員關注亂拋垃圾的定額罰款，高於無用指定垃圾袋棄置垃圾的定額罰款1,500元，會否出現不便執法的情況。謝展寰回應時稱，執法界線清晰，若市民胡亂在街頭棄置廢物，不論有否用指定膠袋，均會被視為亂拋垃圾，罰款3,000元。
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