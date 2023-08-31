僅跟進一個案 打擊2元乘車執法 議員質疑屬公關騷

田北辰

【本報訊】政府高姿態打擊違規使用2元乘車優惠的執法行動結束，當局共巡查逾3,200個公共交通工具班次，查核1,780名懷疑不合資格使用優惠人士，最終僅得一宗個案交由執法部門跟進，結果一出備受各界抨擊；有立法會議員稱政府的行動勞民傷財，不必再做，反而從取消長者八達通及提升罰款上着手，相信更有效打擊違規個案。

勞民傷財 無必要再做 議員田北辰昨日出席一個電台節目時表示，政府的行動是公關性質，找到違規個案數量少屬預期之內，認為高姿態執法行動勞民傷財，無必要再做。在打擊濫用長者八達通上，他指最後一批65歲或以上人士申請樂悠咭，將於今年10月底截止，建議延長申請期限至明年1月1日，當樂悠咭全面取代沒有持有人相片的長者八達通卡後，可要求長者享用2元優惠乘坐巴士小巴時，必須展示樂悠咭予司機確認，若當事人拒絕，司機可有權要求乘客下車。

至於乘搭港鐵罰則，田就認為，港鐵將違規使用車費優惠的罰款由500元增至1,000元後，發現的違規個案只下跌35%，成效不大，建議將罰款加至2,000至3,000元。他又指長遠要調整2元乘車優惠模式，例如車費10元以下的較短車程維持收取2元；車費20至30元的長途車，就應改為向長者收取4至5元車費。