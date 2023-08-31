機場海天中轉大樓開始運作

【本報訊】位於本港機場酒店附近，耗資33.8億港元興建的海天中轉大樓於昨日開始運作，首批乘坐專用接駁巴士的旅客，從澳門出發取道港珠澳大橋，沿連接大橋香港口岸人工島及海天中轉大樓的封閉行車橋，直接抵達機場禁區，轉乘飛機前往其他地方。根據港府去年刊憲安排，相關旅客獲豁免支付120港元機場離境稅。

首批澳門客經大橋轉機 該大樓由原有的機場海天客運碼頭，以及碼頭旁的新建多式聯運中轉客運大樓打通合併而成，設有一條封閉行車橋連接大橋香港口岸人工島，方便外地轉機旅客於此「空轉橋」取道大橋前往珠海或澳門，反之亦方便粵澳人士經大橋於此「橋轉空」乘飛機前往內地，同時大樓內的碼頭亦可提供「海空轉乘」服務。據了解，大樓雖然已開始運作，但仍有小量內部工程仍在進行，涉及停車灣及泊車位等設施。

轉乘服務流程無縫便捷 通過海天中轉大樓的多式聯運服務，不論離港或抵港的轉機旅客，均毋須在本港機場辦理香港海關、出入境及檢疫手續，同時亦毋須提取行李。整個流程與於一號客運大樓轉機，或於海天客運碼頭享用海空或空海轉乘服務一樣無縫便捷。至於本港機場與珠海之間的新多式聯運轉乘服務將於下一階段展開。

翻查資料，當局於2017年建議撥款30億港元於機場海天客運碼頭旁邊，興建一幢高5層的多式聯運中轉客運大樓，以及一條封閉式行車橋連接連接大橋香港口岸人工島，並原定去年啟用。及後，當局於2020年建議撥款多3.8億元，於該大樓內增設政府設施。