無人駕駛專道後年動工 機場往東涌料僅10分鐘

擬議的三項服務

本港機場正計劃發展成「機場城市」。香港機場管理局向離島區議會提交文件，交代發展「機場東涌專道」的設計方案及進度。專道將以無人駕駛運輸系統連接機場航天城、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌市中心，系統由地面道路以及海上和陸上高架橋組成，預計由人工島或航天城至東涌市中心車程時間需約8至10分鐘。項目預計今年底至明年初刊憲，2025年動工，最快2028年完成。

根據離島區議會文件顯示，機管局正就「機場東涌專道」項目進行詳細設計，將「航天走廊」的自動駕駛運輸系統，由SKYCITY航天城伸延至東涌市中心。「機場東涌專道」自動駕駛運輸系統將在專用道路上行走，總長度約3.8公里。在機場島的部分路段，機管局建議利用及擴闊機場島東岸現有的沿海維修道路，並在將來發展區附近設置中途站，沿岸亦會設行人路和休憩地點。至於連接東涌的路段，自動駕駛車輛將在新建的高架橋上行駛。

擬建遊艇停泊設施 「機場東涌專道」的終站為東涌站，車站將會建在高架橋上，兩端各有一個出入口，連接月台及達東路行人路，方便乘客往來港鐵東涌站及公共運輸交匯處。連接東涌及機場島的高架路段，由「機場東涌專道」東涌站開始，沿北大嶼山公路西面興建，橫跨東涌海濱路及東涌海濱長廊，部分現有海濱須用作臨時工地以支援興建跨海路段。

車程方面，機管局預計「航天走廊」建成後，航天城至人工島車程需約兩至三分鐘，至於由航天城或人工島出發，連接東涌的「機場東涌專道」，車程料需約8至10分鐘。

機管局稱「機場東涌專道」環評結果顯示，實施擬議緩解措施後工程符法例要求，報告正交環保署審核。機管局亦曾提及擬於航天城海旁興建供遊艇停泊的航天城碼頭及船繫泊設施，並發展海濱長廊。該局於文件稱項目料今年底至明年初刊憲，完成法定程序獲授權後將動工。