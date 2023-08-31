免費穿梭巴不再 旅客失預算

【本報訊】郵輪碼頭交通亂象，影響旅客對香港的印象；文化體育及旅遊局表明不會長期高度介入碼頭營運，惹來郵輪碼頭營運商不滿，聲言本港沒有一個碼頭，是由營運商安排公共交通工具，以回應當局將郵輪碼頭交通問題「卸膊」予營運商的說法。而政府昨起退出碼頭的交通管理和免費巴士服務安排，有旅客理解需承擔交通開支的安排。

的哥冀縮短等客時間 名勝世界壹號昨晨再次泊岸啟德郵輪碼頭，約十多輛的士到場輪候載客。有碼頭職員向的士司機派發石油氣現金券，有司機表示歡迎政府取消免費穿梭巴士的安排，指曾等候近一小時才有客上車，認為新安排可令他們成功接客的機會較大。

亦有本地旅客指付費乘搭交通工具合理，取消免費穿梭巴士對其他收費交通工具亦比較公平；惟有郵輪乘客表示，下船時沒有收到通知，乘客若以為服務如常就會失預算，認為船公司應提早告知旅客相關消息。

另有旅客認同免費穿梭巴士服務不應由公帑支付營運成本，而乘坐的士前往就近港鐵站只需數十元，交通費不算貴。

根據旅遊事務署向立法會提交文件顯示，政府會繼續審視城巴特別巴士線的付費安排，讓巴士服務恢復收費，即往返尖沙咀的城巴20R、往返啟德站22R及往返觀塘apm的九巴25R巴士線。而運輸署安排城巴20A巴士，延伸總站至郵輪碼頭，及至今年第4季才將開辦來往碼頭及尖沙咀的20X循環線。