醫生誤殺獲撤銷 律政檢控玩泥沙

周星馳電影中，有「彈出彈入，打我呀笨」經典對白，表達一個人經常改變立場，非常無賴。現實中，律政司也上演了一齣「彈出彈入」的彈弓手鬧劇，令人嘆為觀止。曾兩度換肝的女病人鄧桂思最終不治，激起全城關注，其後聯合醫院兩名醫生被揭發「開漏藥」導致病人肝衰竭死亡。二人今年初被控誤殺，律政司昨日又離奇申請撤銷控罪。

罪名嚴重 豈是兒戲 誤殺是嚴重罪名，絕非兒戲，偏偏律政司突然檢控又突然撤控，活像玩泥沙一般，令人側目。控方昨日在庭上表示，完成調查及索取法律意見後，申請撤銷控罪獲得批准。律政司強調，根據檢控守則，檢控人員有責任持續覆核已展開的檢控工作，在詳細審視現有證據及相關法律後，作出有關決定云云。擺明死雞撐飯蓋，並無清楚解釋撤控原因，亦無釋除公眾疑慮。

事發於2017年1月到8月，鄧桂思到聯合醫院求醫，兩名醫生林治崑及陳小劍向她處方高劑量類固醇藥物，但無察覺病人帶有乙型肝炎病毒，未有同時處方抗病毒藥物，令病人出現肝衰竭，兩度換肝後同年8月死亡。醫務委員會2021年9月裁定兩名醫生專業失當，兩人被判除牌，但獲緩刑。

事件當時引發全城關注，除了鄧桂思的情況令人同情，更因為其親女未成年而無法捐肝給母親，結果一位完全沒有血緣關係的年輕女子主動進行活體捐肝，展現人間大愛，連時任食衞局局長高永文也大為感動。換肝手術由現任醫衞局局長盧寵茂領導，無奈兩次換肝皆無功而還，最終揭發兩名醫生涉開漏藥肇禍。

死因聆訊原定今年初展開，惟律政司突然起訴兩名醫生誤殺，死因聆訊因而被擱置。而涉事兩名醫生在年初被控誤殺後一度調離臨床工作，之後已返回崗位。可以看到，律政司由起訴誤殺到撤銷起訴，活像鬧劇一場，有關醫生繼續工作，彷彿沒事發生一般，而本可釐清事件真相的死因庭又召開無期，究竟律政司幹甚麼？事實上，因醫療事故而起訴公院醫生誤殺屬史上首次，激起醫護界強烈反彈，士氣大受打擊，自不待言；而香港醫學專科學院主席以及多個業界代表，均曾去信律政司表達對事件的關注。今次律政司突然撤控，究竟真是證據不足還是受到壓力，怎能不引起市民懷疑？

當然，醫療失誤是否等於非法殺死病人，的確值得商榷。本港最近有醫生被判誤殺罪成是2012年的DR美容案，以及2014年拉丁舞導師抽脂致死案，兩案均涉及私家醫生和美容集團，外界普遍認同這些醫生和商戶為了搵錢草菅人命，罪有應得，判刑並無引起業界反對。然而公院醫生失當疏忽，並無從中獲利，業界更歸咎於公營醫療制度弊病叢生，事件源於系統和制度結構性問題，病人太多，醫生診症時間太少，不應由醫生背起全部責任。

醫療法治 專業不再 公說公有理，婆說婆有理。但事實是，這些年公院醫療事故無日無之，多麼匪夷所思的事情也會發生，開錯刀、輸錯血、打錯針，沒有做不到，只有想不到，就連醫院硬件也不停發生嚴重事故，塌燈塌軌塌天花，病人生命毫無保障。當局再不痛定思痛，從根本上改革公營醫療制度，「醫死人」事件恐怕還是會不絕上演。

更不必說，醫委會向來醫醫相護，毫無公平公正可言。今次開漏藥致病人死亡，即使兩名醫生被判除牌，但一樣獲得緩刑，有罰等於無罰，還回到原來崗位繼續工作，好醫生我自為之。每當外界要求改革醫委會，必然遭到業界強烈反抗，醫護霸權無人能動，結果問題長久沒有改善。試想想，倘醫委會的裁決公平公正，還受害者以公道，根本毋須由其他機制插手代勞，更毋須刑事究責。奈何醫委會所謂的停牌懲罰往往伴隨緩刑，醫生永遠無事，會否吸取教訓成疑，家屬感到冤屈何足為奇。

最後必須指出，律政司表現不濟，不是胡告濫訟，就是錯漏百出，早就不是新聞。僅黎智英聘請洋大狀案，律政司三度碰壁，最終引致人大釋法，其中一個原因就是太遲提出新論點，不被終院所接納。而控罪書有誤，一時寫錯被告姓名，一時搞錯案發日期，甚至曾被裁判官痛斥控罪書有誤，律政司或警方出錯率達100%，堪稱羞恥。

說來實在唏噓。過去香港醫療質素和法治水平傲視全球，成為香港的金漆招牌，現在卻泥沙俱下，雙雙褪色。當香港專業不再，此城還剩下甚麼來守護市民？還怎麼和國際競爭？