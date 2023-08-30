龍七公：生育率創新低 勞動力未見底

港府日前公布人口臨時數字，截至今年中香港約有750萬人，較去年同期增逾15萬人，終止了連續兩年的人口跌勢，回復接近2019年黑暴前夕的高峰水平，主要原因是部分之前因疫情而留在外地的港人，因香港防疫措施解封而陸續返港。有官媒及親政府人士隨即撲出來「說好香港故事」，指有關數字證明香港仍具吸引力，毋須擔心甚麼移民潮，相信不少外移港人遲早都會返港云云。

不過，只要細看相關數字，便不難發現香港面對的人口危機其實並未消減。首先是內地及海外來港人士，當中包括旅客、留學生、商務及工作人員，與封關時比較當然大幅上升，但與疫情及黑暴前的高峰期仍相差甚遠，這亦是香港經濟復甦步伐遠遜預期的原因之一。其次是出生數字，過去一年只有3.26萬人，人均出生率再創新低，也是全球最低，同期的死亡人數則有5.46萬，一加一減即自然減少了2.2萬人。大批港人回流相信是一次性，旅客訪港來了終歸會走，但自然人口減少卻是持續性的，還可能會進一步惡化。

人口回升 曇花一現 與此同時，過去一年來港的單程證新移民只有3.1萬人，較疫情時有所改善，但只及黑暴前的七成。單程證配額每日有150個，即一年最多可有近5.5萬人來港，但隨着內地經濟持續發展，人民生活水平與香港拉近，加上內地也面對人口老化和少子化問題，單程證移民數字早於疫情前已顯著回落。港人不願生，移民又減少，今次人口回升恐怕只是曇花一現，一年之後很可能會再次下跌。

曾有一段時間，部分港人質疑香港人口已太多，要求削減單程證配額，甚至不歡迎內地人來港讀書或工作，認為這樣可令香港的樓價及租金回落，本地居民可以「住大啲、住鬆啲、住平啲」。實情是人口減少往往是一個城市衰落以至滅亡的徵兆，首當其衝是導致勞動力不足，整體消費力和競爭力下降，令經濟及政府稅收持續萎縮，屆時樓價和租金當然會大跌，但買得起、住得起的人可能更少。

緊隨人口臨時數字公布的就業數字就反映了這個趨勢，最新失業率跌至2.8%，比公認的全民就業比率3%還要低。不少傳媒將此當成好消息來報道，勞福局局長還預告就業情況未來會進一步「改善」，但對於許多長期請不夠人的商舖、食肆、公交機構、建築公司及安老院舍來說，卻肯定是壞消息，代表着勞動力短缺問題仍未見底。

港府先後提出「搶人才」政策及放寬輸入外勞限制，前者集中高端人口，後者則只涵蓋個別行業，亦未有根本性解決本地人口反覆減少、勞動力持續萎縮、各行各業都面對人手不足的結構性問題。當局必須全面改革香港的人口政策，全方位鼓勵港人生育，以及推出同時具備全面性和針對性的吸引移民政策，為香港增添新人口、新動力。