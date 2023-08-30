自成一家：中日韓合作前景暗淡

中日韓在東北亞地區三國鼎立，三方互動大致可以有三種模式：一是維持現狀，在經濟領域保持合作，但經常受到政治議題衝擊，互信度一般；二是進一步發展，從經濟合作逐漸走向政治合作，引領東北亞區域一體化；三是關係大倒退，政經領域皆冷。

對北京而言，最理想的當然是第二種局面，並防止第三種局面變為現實。可惜隨着中美逐步陷於新冷戰，加上一些原本有利中日和中韓關係的因素慢慢淡化，日韓似乎已鐵定了心選邊站到美國一邊，第三種局面出現的機率愈來愈大。

先說日本，中日邦交正常化逾50年來，兩國的經貿合作形成了互惠互利的夥伴關係，至今分別成為世界第二與第三大經濟體。但近年美國圍堵中國，作為美國在東亞地區重要盟友的日本積極配合，一起構建排除中國的供應鏈聯盟。長期是中日關係壓艙石的經貿合作，如今已危危乎。

至於南韓，中美博弈同樣影響到該國與中國的經濟關係，種種迹象顯示，南韓正逐步與中國經濟脫鈎。令人更擔憂的是，原本是中韓關係壓艙石的南韓國內民意，也愈來愈倒向美國，支持政府與中國對抗。中韓建交31年，在多個領域的合作成果有目共睹，南韓人對中國的觀感原本不差，可近年南韓國內的反華情緒已取代反日，中國成為南韓人最不喜歡的國家。箇中原因，除了早些年「薩德」問題爆發後，中國中斷在諸多領域與南韓的交流，令不少南韓人反感，也和部分南韓人尚未適應中國快速發展、心態上仍固守原有優越感有關。

無論如何，如今疫情已經過去，中國應該增加民間交流，致力提升韓日民眾對中國的正面觀感，否則中日韓合作前景只會愈來愈暗淡。