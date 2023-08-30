激濁揚清：是誰令台灣變作險地

台灣近日獲美國旅遊雜誌《Trazee Travel》讀者票選為今年「最喜愛的冒險旅遊目的地」。「冒險」兩字認真可圈可點，反映出西方遊客或受美國人渲染「解放軍將於2025、2027、2035年前攻台」影響，否則，遊台灣到底要冒甚麼險呢？

英媒3周前引述消息報道，指因應中國大陸可能對台灣採取軍事行動的憂慮日增，英國保險交易所勞合社的保險商率先提高台灣相關保險費用，並削減承保保額。上述票選活動有沒有參加者嗅出保險業界「欲加之價，何患無詞」，不得而知，但連明明可以將戰爭所致之損害列為「除外責任」的保險業界，也來煞有介事的參與營造台海緊張氣氛，就知「台灣牌」不僅華府會打，保險業界也會打。同時亦說明了台灣根本不會有事，有事的只是投保者的荷包。

不論是美國空軍上將米尼漢發出內部備忘錄，預測中美於2025年或因台灣而開戰；還是中情局局長伯恩斯繪影繪聲說，中國領導人已指示解放軍2027年前準備好攻台；抑或美國海軍退役上校情報官詹姆斯‧芬內爾開出超遠期支票，認為中國最遲將在2035年前武力攻台，連同去年戮力吹奏說大陸最快會於2022年內攻台的海軍作戰部長吉爾代，一律好像圍在澳門賭場大細枱周圍，那些自以為能聽出骰盅內點數的「燈神」，根本不知攻台與否取決於台獨分子是否執意倚美謀獨。

台東日前雖有知名度假酒店泳池疑有氯氣外洩，引發多人咳嗽、嘔吐；早前又有澳洲留學生據報誤服老鼠藥，惟台灣物價低廉，一碗滷肉飯售價約十元港幣，西方旅客到訪當地自會發現錢很好花，加上被那「共軍打來怎麼辦」說法洗腦，台灣因此成為西方旅客眼中「最喜愛的冒險旅遊目的地」。