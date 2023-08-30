橫眉冷看：因為看上中國而來

原有的金磚5國，南非和巴西對世界經濟的影響力向來不大，俄羅斯受到美西方國家制裁，如今正逢內外交困，故5國當中實力較強的，就只剩中國和印度，但印度經濟體量不及中國的五分之一，兩國根本不在同一檔次。以此觀之，金磚國家的前景如何，主要還得仰仗中國，中國好則金磚好，中國要是不行，金磚陣營亦可以休矣。

近期西方世界不停唱衰中國，美國總統拜登去年一度吹噓，美國的經濟增長率將會超越中國，他的預言當然沒有應驗。到了今年，拜老頭又說中國經濟的年增長率只剩2%。這位白宮主人的瘋言瘋語，卻讓不少西方評論者信以為真，近日他們更組織起來，一同向中國潑髒水，說大江南北正陷入「中等收入危機」，這個世界經濟的火車頭，恐怕再無動力云云。

如果中國經濟當真不行，整個金磚陣營亦再無希望，按理其他國家應該避之則吉，跟該組織保持距離才是。可是現實恰恰相反，在剛完結的金磚國家首腦會議上，多國爭相申請加入該組織。原有的5個成員國幾經商討，才選出6個國家，讓他們也成為金磚陣營的一分子。其他望門興嘆者，據說還有二、三十個，這些國家就只能等待下次機會了。

新加入的金磚成員，好些都是富得流油，譬如沙特阿拉伯和阿聯酋的財力，便素來讓人稱羨。這些國家之所以看上金磚，恐怕主要還是看上了中國，他們知道中國奇迹並未完結，未來世界的發展，更要靠中國繼續充當領頭羊。伊朗和沙特阿拉伯本來是世仇，但在中國調停之下，兩國已經捐棄前嫌，如今更一同加入了金磚組織。看來，中國的實力和影響力非但沒有減退，反倒是在急速提升。