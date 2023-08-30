強詞有理：朽木不可雕

郭台銘宣布以獨立身份參與明年台灣大選，島內網民形容此舉「等同保送賴清德」，事實確是如此。民進黨基本盤大約是四成選票，如果在野陣營能夠整合，「下架民進黨」絕不是沒有可能。可惜事實恰恰相反，單是國民黨內部就四分五裂，寄望在野陣營整合無異於緣木求魚。郭台銘下場後，這場選舉已無任何懸念，賴清德注定躺贏。

作為一家百年老店，國民黨淪落至此，實在可悲。正如有人指出，這個政黨最大毛病就是內鬥內行、外鬥外行，面對民進黨的時候有如鵪鶉，既不敢鬥也不敢爭，還一直被對方帶節奏，但自己黨內鬥起來卻毫不留情，比宮鬥劇更精彩。去年年底九合一選舉國民黨大獲全勝，本來形勢大好，大可乘勝追擊，重奪執政權。沒想到僅僅過了幾個月就打回原形，白白斷送大好形勢，果真是朽木不可雕也。難為黨主席朱立倫還大聲疾呼，要求在野黨團結起來「下架民進黨」，其實最不團結的就是國民黨。「一屋不掃，何以掃天下」，國民黨內部尚且勾心鬥角，又怎麼可能團結在野陣營？

顯而易見，國民黨已經變質變味，再也不是過去那個有理想有追求的政黨。孫中山以實現國家統一為畢生願望，蔣氏父子反共也沒放棄國家統一的理想，反觀當今國民黨的所謂「不統、不獨、不武」，實際上就是「暗獨」，與主張「明獨」的民進黨不過是五十步與一百步之差。民進黨參選人賴清德到美國「面試」，而國民黨參選人侯友宜不僅到美國「面試」，而且到日本「獻媚」，誰也不比誰高貴。所以對大陸而言，誰在明年選舉中獲勝分別並不大，即使國民黨重新上台執政，兩岸關係也不可能有明顯改善，何況按照目前這種局面，國民黨根本不可能勝出。

既然如此，大陸就不應再抱有任何幻想，和統希望渺茫，剩下的就是武統。最近有大陸學者在網上發起調查，了解大陸民眾對明年台灣選舉的態度，結果顯示絕大多數人希望民進黨賴清德當選，其他參選人的支持率則寥寥無幾。原因何在？其實不難理解，大陸民眾對和統的耐心漸漸耗盡，要求採取武統手段的呼聲日益高漲，而「務實台獨工作者」賴清德上台必會促使北京堅定武統的決心，即使未必急於付諸行動，起碼也會在經濟方面收緊惠台政策。