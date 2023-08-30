坦言集：批評日本

日本核污水傾倒太平洋事件應怎樣處理？

最佳的立場是中國常駐聯合國副代表耿爽所言，若核污水安全，便沒有排出大海的需要，若不安全，更不應排海，這是最為科學的態度。科學並不絕對，代表一時的認識，進一步的科研可推翻以前的定論。因核污水可涉及人命安危，為防現時科學手段驗不出潛伏的危險，寧可保守處理，以策萬全，代價只是電力公司與日本政府的成本。人命無價，不能以成本替代。因此，即使現時科學手段檢不出問題，日本也不應將核污水排出大海，把風險擴散。這不僅是最佳，也應是唯一可取的立場。

在確定這樣的立場之後，國際應怎樣批評日本的行為呢？一是批評日本政府的自私，把風險擴及其他國家。二是制裁，就如中國政府禁止日本所有海產進口，而不是僅限有關縣市，因水流作用，核污水不會停留在福島附近。日本政府代表日本全國決策，所以制裁亦應是日本全國。

在外交層面而言，對日本政府的批評與制裁應足夠，不可能以此來否定中日關係，而應在合情合理的應對下，尋求與日本政府合作，扭轉核污水排海的錯誤，不作過度的政治化言行來破壞兩國關係。

一是中國還是要爭取日本，阻止它走上美國引導的軍國主義道路，和被美國利用來壓迫中國。日本右翼政府頑固，中國還可爭取在野黨與日本民眾，特別是他們反戰的傾向，不能被美國借機挑撥離間兩國政府與民眾的關係。

二是中國社會亦要抑制民粹主義的極端發展。中日歷史上存在眾多衝突、仇恨，但應如毛澤東、周恩來那樣的戰略主張，長遠與大局着眼，結果有利於過往幾十年的中日合作和競爭。中國對付美國亦是如此。這樣的外交戰略，考慮的是國家利益，不爭一時的意氣，而是長遠布局。布局決戰也不是為了復仇，而是習近平提倡的人類命運共同體──去兵去戰和平地共建共用發展。愛國主義須堅持，防範外國侵害不能放鬆，但不能走上狹隘的民族主義，否定別國別族別個文化文明，後者是法西斯主義的方向。中國受法西斯主義的苦不少，難道竟要走上同樣的道路？

我們反對殖民主義、帝國主義、法西斯主義，是反對這樣的思想和行為，反對它們的當權者、既得利益者，不是反對它們國家裏的大多數民眾。不能用種族主義對付種族主義。