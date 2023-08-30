政情：紅光嘥氣 倡禁過馬路玩手機
運輸署早前喺行人過路安裝新輔助裝置（紅燈裝置），雖令行人「衝紅燈」數字減少約四分之一，但有議員對成效存疑。議員陳紹雄尋日實地視察，仲建議當局借鑑內地經驗，考慮立法禁止「低頭族」過馬路玩手機。
陳紹雄：日照下不顯眼
陳紹雄同運輸及物流局官員去咗銅鑼灣波斯富街/富明街過路處，實地視察行人過路燈紅光投射裝置。佢話現場所見，仍有唔少行人無視「紅光」而亂過馬路，而佢過往亦收到唔少市民反映，指「紅燈裝置」喺日間因礙於日照而毫不顯眼，唔少行人忽略紅燈嘅存在，未能起警示作用。
當局預計明年底前，喺總共100個地點完成安裝，而估計每組裝置約需6萬多元，仲要視乎現場環境嘅複雜程度，部分地點嘅安裝費用或會更多。陳紹雄話政府斥巨資喺全港安裝輔助裝置是否物有所值？佢已向運流局官員查詢，政府委託嘅顧問公司所做嘅成效評估，係咪具成本效益？但要等當局提供進一步資料。
低頭族無視紅光照衝燈，睇嚟淨係提醒並唔夠。陳紹雄就當面同在場嘅官員指依家內地多個城市，例如浙江溫州、嘉興、杭州、寧波同福建廈門等地，都已經立法禁止過馬路時低頭睇電子設備，違者將處以罰款，佢亦建議政府不妨借鑑內地經驗，考慮立法將過馬路玩手機嘅低頭族同亂過馬路者一同對待，一律罰款2,000元，避免造成安全隱患。
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