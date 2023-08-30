政情：紅光嘥氣 倡禁過馬路玩手機

陳紹雄：日照下不顯眼

陳紹雄同運輸及物流局官員去咗銅鑼灣波斯富街/富明街過路處，實地視察行人過路燈紅光投射裝置。佢話現場所見，仍有唔少行人無視「紅光」而亂過馬路，而佢過往亦收到唔少市民反映，指「紅燈裝置」喺日間因礙於日照而毫不顯眼，唔少行人忽略紅燈嘅存在，未能起警示作用。