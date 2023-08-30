政情：馬逢國着羽絨 關注北極異動

熱辣辣着羽絨！點頂呀？小心中暑喎。

邊個咁誇張？講緊嘅係議員馬逢國，但唔係身子弱，而係要禦寒呀！冇講錯呀，事關佢身在北極。

原來馬逢國同家人去咗挪威斯瓦爾巴群島嘅城鎮朗伊爾（Longyearbyen），嗰度嘅位置不但係北極圈極北，亦係世界上有人常居嘅最北城鎮，人口約2,000到3,000人。佢話由於北極圈嘅地理位置，每年4月中至8月中係「極晝」，即係全日都係白晝，而今年嘅極晝啱啱喺佢抵達前兩日結束。

北極氣候令人擔憂 佢話北極圈近年受到全球暖化嘅影響，斯瓦爾巴群島周邊嘅冰蓋明顯變薄，浮冰大量減少，露出嘅岩層愈嚟愈多，成為科學家擔憂同研究嘅方向。雖然要禦寒，但馬逢國所穿嘅係薄羽絨服，事關溫度介乎攝氏5至8度，而夏季嘅溫度曾經高達20度以上，佢不禁話「這兒可是北極啊，情況令人擔心！」

點解要去到極北嘅地方？其實呢次係由香港極地科研專家何建宗教授協助安排，參觀何教授自費喺北極圈設立嘅香港首個極地科研站「紫荊站」，了解佢哋目前進行嘅研究工作。