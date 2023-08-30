政情：廖長江點醒 議員知驚 立會音樂會煞停

有建制派「班長」之稱嘅議員廖長江，日前向議員同事發出「溫馨提示」，當中提到如果議員頻繁參與演藝或體育活動，而有關報道較議會工作更多，會令市民覺得不務正業。結果佢講完無幾耐，有幾位原本出席下個月「立會好聲音」慈善音樂會嘅議員打退堂鼓，其後音樂會嘅主辦組織發出活動取消嘅聲明。有政圈中人分析，「班長」嘅言論其實係同近日傳媒對議員嘅監察多咗，同埋呢排議員有太多娛樂活動有關。

日前黃大仙民政事務專員黃智華，因出席場面鋪張嘅歡送晚會而招致各方批評，之後「班長」向議員同事「溫提」，指市民若果經常見到議員頻繁參與各種飲宴同應酬，參與各種娛樂活動或開幕儀式、打卡嘅次數比出席會議多、跑場比跑區多，而又冇實質嘅工作成果或表現，難免會產生議員沒有盡忠職守、浪費公帑嘅觀感，立法會難有信譽。仲話如果議員從事議會以外活動，好似舞蹈、唱歌、演藝、體育活動等嘅頻率比較活躍，有關報道比立法會工作更多，市民可能會覺得係不務正業，要求議員多加留意喎。

近期娛樂活動「過咗火」 有政圈中人解讀「班長」嘅言論，話可能同近期媒體監察增加有關，況且呢排唔少娛樂活動都有議員出現，形容係「過咗火」。佢又分析，之所以有咁多應酬活動涉及議員，同立法會新增選舉委員會界別有關，因為舉辦呢類活動大多為同鄉社團，而部分社團中人亦係選委，屬於選委會界別議員嘅選民，加上目前復常、宴會增加，自不然出現「報復式」應酬。

對於「班長」嘅忠告，有議員認為言論並非針對「立會好聲音」，一度話活動將如期舉行。譬如管浩鳴（管牧）就指「立會好聲音」係借之前大熱嘅節目「中年好聲音」所做嘅Gimmick（噱頭） ，況且同10.1活動有關。管牧認為，倘忽略議員職責、淨係掛住唱歌當然唔好，之不過佢哋並唔係咁，其實都有做地區活動，加上人家誠意邀請，不便推卻，反正歌唱表演嘅性質主要係街坊聯誼啫。

然而，有個別議員向本報反映，指音樂會本意即使係好「但依家同預期效果可能唔同」，要再諗諗點處理，又話「唔排除會退場」。議員容海恩、何敬康同陳家珮尋日喺社交平台貼文，話討論過有關「立會好聲音」表演事宜，佢哋決定唔會參與表演節目，希望市民多聚焦喺佢哋嘅議會工作。而主辦「立會好聲音」嘅組織隨後亦發聲明，話現時並非舉行音樂會嘅合適時間，所以取消是次活動。有知情人士透露，「（傳媒）日日咁寫法」為主辦方帶嚟好大壓力，認為再咁落去都無乜意思。

容海恩宣布退出音樂會表演。 管浩鳴