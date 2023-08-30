港大迎新營歪風 傳充斥外校生

【本報訊】香港大學護理系迎新營（O Camp）早前爆出醜聞，營內被指有學生涉嫌吸食大麻及發生非禮疑雲，引起城中熱議之餘，港大校方及執法部門現時正跟進處理。惟風波一發不可收拾，事件繼續發酵，昨日再有疑似知情人士在社交平台透露更多「內幕」，當中提到活動有大量外校生加入，且安排的節目、遊戲「過度暴力」而引致他人反感。除了飲酒、吸食大麻之外，令知情者大感驚訝的是，隔日更在廁所地下發現大量「用過」的安全套。

飲酒吸煙食大麻 廁內多個避孕套 爆料的知情人士自稱其朋友（下稱朋友）是有份參加是次O Camp的「組媽」，朋友事後多次向其哭訴，知情人士欲為朋友發聲，而透過社交平台透露當中更多內情細節。指在迎新營內的活動期間，包括組爸組媽、疑似外校生等不少在場人士吸煙及電子煙，導致煙霧瀰漫，有新生因此感到不適。惟在場「搞手」只顧逼新生飲酒，甚至有人曾經出現抽搐，「好彩最尾冇事、冇搞出人命」。

至晚上，有學生吸食含有「類似綠色的山草藥」捲煙，形容味道並非一般的煙味。而據朋友形容，曾吸食該捲煙的人之後就「不停響（喺）度傻笑」，疑有吸食大麻之嫌。惟更令人震驚的是，朋友翌晨進廁所，「發現好多用過嘅避孕套響（喺）地下」。

此外，朋友批評團隊所安排的遊戲暴力及欠缺衞生，其中有環節「玩吹奶」，「即係有條管裝咗奶，兩邊新生鬥大力吹比（畀）對方飲」。不少新生因覺得惡心而不參與，卻遭高年級學生反斥「唔畀面」。另有遊戲需將新生「掉轉」放入膠桶內，其他學生則在外面不斷拍打；朋友批評「覺得一班所謂嘅大學生，點解可以好似黑社會咁」。

令人關注的是，知情人士從朋友口中得知，負責籌備O Camp的營長及團隊，默許很多非在校生的外人參與，「其實本人（知情人士）朋友已經係好唔鍾意，由於他們閉門作業，本人的朋友雖然多番勸告，但是團隊們的態度是意見接受作風依舊」。