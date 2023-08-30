天水圍截貨車運毒 檢值逾4500萬K仔

中東抵港 牛仔褲掩飾 拘34歲司機 執法部門在前日搗破3宗販毒案，其中人員根據線報，前晚在天水圍截獲一輛形迹可疑貨車，起出以牛仔褲作掩飾、總值逾4,500萬的氯胺酮（俗稱K仔），80後男司機當場斷正，初步估計該批毒品由中東抵港，並且運往新界存放，以便適時供應本地市場。此外，人員分別在油塘及旺區掃毒，搗破毒窟及利用公屋進行的販毒活動，共拘捕12男女，並檢獲一批冰毒、可卡因以及吸食工具。

執法人員早前接獲線報，得悉有販毒集團會把一批毒品運送至新界區存放，以便日後再把毒品供應予本地市場。前晚9時許，人員在天水圍天恩路近置富嘉湖商場對開，截查一輛5.5噸密斗貨車，結果在車斗的8個以牛仔褲作掩飾的紙箱內，檢獲16袋、總重量約81.6公斤的懷疑氯胺酮，估計市值約4,537萬元。人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕一名姓李（34歲）男司機，他沒有黑幫背景，隨即被帶走扣留調查。據了解，該批毒品來自中東，並於近日運抵本港，至於以甚麼方式運送抵港，則有待作進一步調查。

油塘邨女子遇查 住所檢冰毒 與此同時，人員當晚在油塘邨展開反毒品行動，期間於華塘樓一單位外，截查一名形迹可疑女子，並搜查該女子居住的單位，結果在單位內檢獲共約18克懷疑「冰」毒、一批懷疑用作販運用途的工具及一個懷疑可用作吸食毒品用途的「冰」壺。人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」及「藏有工具可作吸食毒品用途」，拘捕該名姓吳（42歲）女子，她已被帶走扣留調查。

旺角單位闢毒窟 11男女斷正 另外，旺角區執法人員同日進行掃毒行動，在彌敦道一單位檢約9克懷疑可卡因、一批懷疑「冰」壺及一批懷疑吸食毒品工具，檢獲毒品總值約一萬元。人員經初步調查後，以涉嫌「經營毒窟」及「販毒」，拘捕單位內一名姓梁（46歲）男負責人，並以涉嫌「吸食或注射毒品」，拘捕在場的8男兩女（28歲至48歲）。所有被捕人士隨即被帶走扣留調查。