涉荃灣圖扒竊 兩內地漢今提堂

【本報訊】有扒竊黨於上周一（21日）現身荃灣區，有「天眼」影片顯示，3名男子在街頭以「雨傘陣」作遮擋，呈品字形在街頭向一名拉車仔的女子落手，企圖扒走其放在背囊內的手機，幸好店舖櫥窗反光令事主洞悉從而使扒手無法得逞。執法部門經調查後，於前晚在落馬洲口岸，拘捕兩名分別26及48歲內地男子，同時檢獲其犯案時所穿着的衣物及相關雨傘。二人其後已被控各一項「企圖盜竊」罪，案件於今日上午在西九龍裁判法院提堂。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

天眼攝雨傘遮擋犯案事敗 根據該段長約23秒的閉路電視錄影片段顯示，一名穿黑色T恤及長牛仔褲女子，左手拖着一部購物手拉車和孭着背囊，沿沙咀道往大涌道方向前行。期間，3名男子尾隨她呈品字形而行，其中一名穿黑衫深色褲男子與一名穿白衫黑色褲男子，在左右兩邊打開黑色雨傘作遮擋，以便行中間的白衫白褲同黨落手。白衫白褲男子多次伸手入女子背囊企圖扒竊財物，兩同黨則各持一把雨傘放在半身位置遮掩及掩護。

當女事主與扒竊3人組步行至一美容中心對開時，落手男子在事主背囊抽出一部疑似手機的物件。適時，女事主剛巧側頭望向一美容中心的櫥窗，疑因櫥窗玻璃反光，故目睹扒手伸手入其背囊取物。此時，扒竊男子恐東窗事發，立即縮手把疑似手機放回女事主的背囊內，影片至此結束。