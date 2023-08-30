打擊濫用乘車優惠 兩個月僅揪一疑人

高調巡察 查1780乘客 政府自6月起聯同各公共交通營辦商高調打擊違規使用2元乘車優惠，為期兩個月的行動於上周屆滿，當局截至上周五（25日）共查核1,780名乘客，僅發現一宗懷疑個案，正由執法部門跟進，成效備受質疑。而港鐵6月25日起上調違規使用2元車費優惠附加費，至上周五的兩個月內發現842宗個案，較上調費用前一個月減約35%。立法會議員形容政府事倍功半，行動有如「大龍鳳」。

由運輸署職員、公共交通營辦商職員及外判保安員組成3人小隊的行動，在全港專營巴士及小巴路線、渡輪線查票。行動包括高調和突擊巡查，巡查小組於繁忙和非繁忙時間在總站及車上沿途監察乘客付車費，至上周五查核了超過500條專營巴士、小巴、居民巴士路線及渡輪航線約3,230個班次，查核了約1,780名懷疑不合資格使用優惠乘客發現絕大部分均為守法合規使用，有一宗懷疑個案正由執法部門跟進，運輸署未有透露過往兩個月行動涉多少人手及成本。

議員指如「大龍鳳」 議員田北辰指，早就預計到行動僅為一場「大龍鳳」，他預期高調巡查結束後違規情況或故態復萌。至於港鐵行動，他則認為違規宗數僅減35%，未達七至八成仍然不理想，反映罰則仍不夠重，建議提高罰則到2,000至3,000元。

至於打擊巴士及小巴濫用2元優惠事宜，田北辰昨日在社交平台發文，指不可能依靠公共交通營辦商職員長期守候執法，應該要待今年10月尾最後一批長者更換樂悠咭後，立時取消市面上的長者八達通，日後持樂悠咭人士必須要對着司機拍卡，而司機也可即時核對持卡人樣貌，若有人糾纏或反抗，可知會執法部門處理，相信可有效減少有人魚目混珠。