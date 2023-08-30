輸入外勞未實施 已現假本地招聘

【本報訊】勞工處將於下周一（9月4日）推行「補充勞工優化計劃」，並同日開始接受申請。勞顧會僱員代表、勞聯副主席譚金蓮昨日（29日）表示，今年首半年已有不少懷疑假本地招聘，當中涉及航空業及運輸業；若發現「掛羊頭賣狗肉」情況，勞顧會不會同意補充勞工優化計劃申請。而勞顧會僱主代表、香港工業總會常務副主席陳偉聰則強調，引入勞動力非長久之法，建議推行約半年後進行檢討。

下調薪金扮難請人

譚金蓮昨在電台節目表示，計劃中規定勞工處會主動將僱主在本地招聘的資料交予勞顧會委員，工會可將資料轉給工友監察，勞工處亦會召開工作小組聽取意見。譚指出，今年首半年有不少懷疑假本地招聘個案，例如有僱主在今年1月以薪金1.4萬元招聘機場客戶服務員，但在4月卻以1.1萬元招聘同一職位，被揭發後才調回1.3萬元。