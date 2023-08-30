偷拍學生裙底照兜售 經紀判囚
【本報訊】一名男子涉嫌多番偷拍女學生裙底照，再放上網兜售，因而被捕。涉案男子昨於荃灣法院（暫代區法域法院）承認3項作出有違公德的行為罪，以及一項非法拍攝私密部位罪。法官指，4名受害女生年僅15歲及16歲，被告將照片當商品出售，加重罪責，判被告就4罪入獄10星期。
現年22歲被告葉子喬，任職地產經紀。被控3項「作出有違公德的行為」罪，控罪指他分別於2021年5月至7月期間的某日、9月2日及9月7日，使用他的手機拍下女童A、B及C的裙底照片。餘下一項「非法拍攝私密部位」罪，則指他於2021年11月2日不誠實地拍攝女童D的私密部位，而拍攝情況是若非被拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，即被告在自動梯上秘密拍下女童D的裙底錄影。
求情指為癌父籌醫藥費
被告在錄影會面中承認，當日有意拍女童D的裙底照，同年5月至9月另曾拍女童A、B及C的裙底照，又打算在網上出售。辯方昨求情時指，被告犯案是因為想為患癌父親籌集醫藥費，並就事件願向事主們道歉。案件編號：DCCC 941/2022
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