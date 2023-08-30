偷拍學生裙底照兜售 經紀判囚

現年22歲被告葉子喬，任職地產經紀。被控3項「作出有違公德的行為」罪，控罪指他分別於2021年5月至7月期間的某日、9月2日及9月7日，使用他的手機拍下女童A、B及C的裙底照片。餘下一項「非法拍攝私密部位」罪，則指他於2021年11月2日不誠實地拍攝女童D的私密部位，而拍攝情況是若非被拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，即被告在自動梯上秘密拍下女童D的裙底錄影。