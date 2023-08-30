蘇拉今逼近 開學日有驟雨

熱帶氣旋蘇拉路徑圖

【本報訊】熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過呂宋海峽，進入本港800公里範圍內，並移向廣東東部沿岸至福建南部一帶，香港天文台考慮發出熱帶氣旋警告信號，市民請留意最新的天氣預測。9月1日開學有幾陣驟雨。

另一熱帶氣旋影響 路徑存變數 蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在近一兩日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉其後的路徑變數較大，可能沿廣東沿岸海域向西移動，或進入中國東南部內陸減弱。受蘇拉的外圍下沉氣流影響，未來一兩日廣東地區天氣酷熱。預料與蘇拉相關的驟雨會在本周後期至下周初影響南海北部及廣東沿岸。該區風勢較大，海有湧浪。而台灣交通部中央氣象局亦已發出陸上強風特報。

今天天氣部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，氣溫大約攝氏26至33度。明日氣溫稍升至最低攝氏27度，最高34度，部分時間有陽光，日間酷熱及乾燥。而由9月1日起，開始有幾陣驟雨，部分時間有陽光，局部地區有雷暴，海有湧浪。直至9月3日，天氣仍是大致多雲，有狂風驟雨及雷暴，氣溫約為攝氏27至32度。