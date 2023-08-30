潘蘇通欠債80億 庭上揭欠45筆債

【本報訊】近年屢傳財困、已辭任高銀金融主席及執行董事職務的潘蘇通，早前因其全資持有的Silver Starlight Limited（下稱「公司」）未有清還80億元貸款，被高院原訟庭法官陳靜芬頒令破產，公司亦遭下令清盤。潘及公司已就高院的判決提出上訴，上訴庭至今仍未處理該宗上訴案。一眾債權人早前亦曾舉行債權會議，但就潘涉及的債項有所爭議，債權人遂要求法庭作出裁斷。案件昨日開庭處理後，法官押後作書面裁決。據庭上透露，潘現時共涉及45筆債項。

本案的呈請人依次是中信銀行股份有限公司天津分行、中信銀行國際（中國）有限公司北京分行及中信銀行（國際）有限公司，答辯人是潘蘇通。法官於去年7月頒發的判詞指，2017年5月，為了促成高銀地產的私有化計劃，呈請人向潘的公司借出120億元，潘是貸款擔保人。惟潘最終未能依時還款，呈請一方決定追討其中80億元欠款，並對潘申請破產令及對其公司申請清盤令。在此之前，潘曾經向高院申請禁制令，試圖禁止呈請人提出呈請，但不成功。陳官在去年7月的判決指，法庭沒基礎干預該裁決，由於答辯人無力還款，下令將公司清盤及頒令潘破產。

債權人不服主席決定 交法官裁斷 據昨日庭上披露，潘欠下不同債權人的款項，總共涉及45筆款項。但是具體如何計算潘所欠的款項，一眾債權人經債權會議下沒有共識，並交由會議主席就相關債權證明表作裁定。不過有債權人不服主席決定，故要交由法官作裁斷。案件編號：HCB 6548/2021