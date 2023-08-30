在華設施受擾 岸田促保障日僑

【本報綜合報道】日本福島第一核電站核污水上周四排海後，當地商店等多次接到來自中國的騷擾電話，日本駐中國大使館和日本人學校被擲石。日本首相岸田文雄前日對事件感很遺憾，日方已通過外交渠道向中方提出交涉，表明感到擔憂，要求確保在華日僑和日本駐外公館安全。岸田昨再次敦促中國基於科學就核污水排海問題磋商。

中國禁止所有來自日本的水產品進口，岸田重申決心堅決守護水產企業，將採取一切舉措，而日本排放核污水受到美國等國肯定，日方將把國際社會的聲音傳遞給中國。日方會繼續通過外交渠道，要求中方立即取消暫停進口日本水產的措施，並會推動擴大日本國內的水產消費和推出措施，令業界不會因事件受損。

在北京，中國外交部發言人汪文斌昨日在記者會上強調，中方一貫依法保障在華外國人的安全和合法權益；反之，就中國駐日本使領館遭受滋擾，中方已提出嚴正交涉。他重申，日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核污水排海，引發各國人民強烈憤慨，是導致當前局面的根源所在。至於日方稱排放核污水獲美國等國肯定，汪反問除美國之外，日方還能公開點出哪個支持國家的名字。他指絕大多數國家，包括日本國內眾多民眾都對排海持批評和反對態度，日方不應視而不見，更不能自欺欺人。

使館外扔磚頭 一男被捕 另外，就日本駐中國大使館遭扔磚頭一事。日本傳媒指，一名男疑犯當場被捕，使館無人員受傷或設施損毀，已經加強保安措施。至於日本國內近日收到大量相信來自中國的騷擾電話，日本警方指全國共接獲225宗相關報告，包括餐廳、酒店、市政府和學校等，福島縣佔最多，有74宗。